La mina y la consolidación fiscal: dudas de Moody's sobre el grado de inversión de Panamá

Panamá está al borde de perder el grado de inversión por parte de Moody's (Baa3 con perspectiva negativa) y Standard and Poor's (S&P, BBB- con perspectiva estable) desde 2024.

En marzo de 2024 Fitch le quitó a Panamá el grado de inversión, alegando el cierre abrupto de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, que representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB), y el deterioro fiscal acumulado desde 2019, traducido en que se duplicó la deuda del país durante ese quinquenio.

"Para nosotros es importante tomar una decisión sobre la perspectiva (de la deuda panameña) porque en noviembre (próximo) se cumplirían ya dos años desde que se cambió la perspectiva a negativa (...) estamos cuestionando si es que Panamá debe mantenerse en grado de inversión o no", dijo Reusche a los periodistas en el marco de un evento sobre Panamá celebrado en la capital del país.

Del lado positivo está "el potencial de crecimiento" de Panamá, que este año estará en torno al 4 % según Moody's, por lo que es una de las economías más dinámicas de la región, afirmó.

Pero la duda central está en si la consolidación fiscal lograda hasta ahora por el Gobierno que preside José Raúl Mulino desde julio de 2024 se mantendrá en el tiempo.

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El Gobierno de Mulino ha tomado "donde ha podido" medidas a corto y mediano plazo para tratar de preservar el grado de inversión, como la llamativa corrección del déficit fiscal, que en 2025 "se redujo en más del 2,5 % del producto interno bruto (PIB)", para cerrar en 3,68 % frente al 6,23 % del 2024, según las cifras oficiales.

El déficit es fundamental para estabilizar la deuda, que "es muy probable que se estabilice en el nivel de 66 % - 67 % del PIB este año" en Panamá, que también ha visto en los últimos dos años reducir el riesgo-país y el costo de financiamiento, dijo Reusche.

Pero a largo plazo el gobierno "no ha tenido el capital político para adoptar ciertas de las medidas estructurales, como la reforma educativa o la forma cómo se fijan los sueldos en el sector público".

"Estamos buscando señales de que esta disciplina fiscal se va a mantener", al tiempo que se analizan otras variables como "la mina, debido a que puede ser algo muy positivo para las cuentas fiscales si se reabre y se da una negociación saludable, o puede ser algo muy negativo" si se resuelve en un arbitraje desfavorable a Panamá, afirmó el vicepresidente de calificaciones de Moody's.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró en noviembre de 2023 como inconstitucional el contrato de concesión de la mina, que fue cerrada y está bajo un programa de mantenimiento y cuido mientras el Gobierno evalúa su futuro, lo que ocurre luego de que el operador suspendió arbitrajes internacionales por 27.000 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial.

"En teoría la perspectiva negativa (de la deuda) podría mantenerse por el hecho de que tenemos cierta incertidumbre con temas como el de la mina, el de otras medidas que trasciendan a este gobierno en cuanto a mantener la disciplina fiscal (...) pero al mismo tiempo somos conscientes de que no es saludable mantener esa indecisión (...) queremos tratar de resolver esa perspectiva negativa antes del fin de este año", agregó Reusche.