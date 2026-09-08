La mitad de los palestinos cree que sus comicios no tendrán impacto o empeorarán sus vidas

Del sondeo, que se basa en un total de 1.200 entrevistas presenciales con respuestas cerradas y profundiza en diferentes cuestiones, se desprende que un 32 % piensa que su situación "mejorará de alguna manera" y un 14,8 % considera que "mejorará en gran medida".

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, anunció en junio que se celebrarán comicios legislativos este noviembre, dos décadas después de los anteriores de este tipo y con la pretensión de incluir a la Franja de Gaza. Además, se pretende llevar a cabo elecciones presidenciales en el primer trimestre del próximo año.

Por otra parte, la confianza en los dos principales partidos vigentes en los Territorios Palestinos deja un claro contraste: la confianza en Hamás se situó en el 6,7 % (9,9 % en Gaza y 4,5 % en Cisjordania), frente al 12 % de una muestra de julio de 2022; y el respaldo a Fatah cayó al 22,3 %, en comparación con el 28,8 % de hace cuatro años.

El descenso de la popularidad de Hamás en Cisjordania fue particularmente destacable. Tras un aumento significativo después de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, el porcentaje de encuestados en Cisjordania que confían en Hamás descendió del 18,7 % justamente en octubre de dicho año al 8,5 % en septiembre de 2025, y al 4,5 % en la encuesta actual.

Al preguntarles sobre la principal prioridad en la que los líderes palestinos deberían centrarse en la próxima legislatura, la mayoría de los encuestados en Cisjordania y la Franja de Gaza, el 50,1 % en el cómputo global, afirmó que la prioridad debería ser "poner fin a la guerra en Gaza".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mejora de las condiciones económicas ocupó el segundo lugar con un 16,9 %, seguida de la reconstrucción del enclave palestino devastado por el Ejército de Israel con un 13,4 %.

El estudio también abordó a los encuestados sobre cuál sería su solución al conflicto israelí-palestino, destacando la solución de los dos Estados con un 47,9 %; seguido de un Estado binacional con el 21,7 %; y un solo Estado palestino -opción que los encuestadores no proporcionaron de inicio- con un 18,6 %.

En cuanto a cual sería el método más eficiente para "acabar con la ocupación y establecer un Estado" palestino, la mayoría optó por las negociaciones pacíficas (55,8 %), y otros se decantaron por la resistencia no violenta (17,8 %) o la vía armada (13,3 %).

Sobre la postura de EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y España respecto al conflicto, los palestinos suspendieron a todos los países menos a España, cuya posición fue interpretada como "buena o regular" para un 54,7 % de los encuestados.

La postura de Estados Unidos fue la más rechazada con un 84,8 % que la calificó de mala; Reino Unido ocupó el segundo lugar con esta consideración (71,9 %); Alemania, el tercero (70,3 %); y Francia, el cuarto (61,1 %).