México crea 38.319 empleos formales en agosto y acumula 281.397 en 2026

El avance revierte la pérdida de 19.550 plazas registrada en julio, cuando el empleo formal cayó el 0,1 % mensual y frenó la recuperación observada en junio.

Al cierre de agosto, México contabilizó 22 millones 798.473 puestos afiliados al instituto, la segunda cifra más alta desde que existen registros y la mayor para un mes de agosto.

Del total, el 87,1 % correspondió a empleos permanentes y el 12,9 % a eventuales, mientras que los puestos permanentes alcanzaron los 19 millones 860.128, el nivel más alto para cualquier mes de la serie histórica.

El IMSS reportó que en los últimos doce meses, el empleo formal aumentó en 343.556 puestos, equivalente a una tasa interanual del 1,5 %, la misma registrada en julio.

Por sectores, los mayores incrementos anuales se registraron en transportes y comunicaciones, con el 6,6 %; la industria extractiva, con el 4,7 %; y los servicios sociales y comunales, con el 3,7 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contraste, el sector agropecuario registró una caída anual del 5,8 %, mientras que el empleo en la industria de transformación se mantuvo prácticamente sin cambios.

Por estados, el Instituto informó que Baja California encabezó el crecimiento, con un avance anual del 8,5 %, seguido de Oaxaca, con el 6,4 %.

Al cierre de agosto, el salario base de cotización promedio de los puestos afiliados al IMSS se situó en 673,1 pesos diarios (39,6 dólares, al tipo de cambio de 17 pesos por dólar), el segundo nivel más alto para cualquier mes desde que existen registros, aunque menor a los 673,9 pesos diarios (unos 38 dólares) del mes pasado.

En comparación con agosto de 2025, el salario promedio aumentó en términos nominales 42,3 pesos diarios (2,5 dólares), lo que representó el quinto mayor incremento registrado para un mes de agosto en la serie histórica del instituto.

Además, el IMSS contabilizó un millón 11.239 registros patronales, 1.815 menos que en julio, una reducción mensual del 0,2 % y del 2,7 % en comparación con agosto de 2025.

El instituto aclaró que estos registros no equivalen necesariamente a empresas, por lo que su reducción no implica automáticamente el cierre de negocios.

En tanto, el comportamiento de las plataformas digitales contrastó con el avance general del empleo, toda vez que los puestos asociados a estas actividades disminuyeron en 48.446 durante agosto, hasta 199.454.

Pese a la caída mensual, el número de puestos de plataformas creció en 66.276 frente a agosto de 2025, un aumento interanual del 49,8 %.

En total, un millón 772.296 personas fueron beneficiadas por la reforma de plataformas digitales que los incorpora a la formalidad.

El instituto reportó además 57.653 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 468.923 correspondientes a personas trabajadoras independientes.