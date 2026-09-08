Ministro de Exteriores de Italia se reúne con Milei e insta a fortalecer lazos económicos

"En Buenos Aires con el presidente Javier Milei para fortalecer la alianza política y económica entre Italia y Argentina, países hermanos unidos por raíces comunes", escribió Tajani en un mensaje en su perfil de la red social X, acompañado por una foto en la que se lo ve junto a Milei y al canciller argentino, Pablo Quirno.

El ministro italiano anticipó además que confía en poder aumentar las exportaciones italianas a la región gracias al acuerdo Unión Europea-Mercosur y "al rol estratégico" de las empresas italianas.

El encuentro se celebró en la Casa Rosada y contó también con la participación de la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei; el ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara; el embajador italiano en Argentina, Fabrizio Nicoletti; el presidente de Confindustria -la principal organización empresarial de Italia, Emanuele Orsini; y la ministra argentina de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Tajani llegó a Argentina al frente de una delegación de alrededor de un centenar de empresas italianas, en una misión destinada a profundizar la cooperación comercial y las inversiones bilaterales y que continuará en São Paulo (Brasil) el próximo miércoles y jueves.

Durante su visita a Buenos Aires, el ministro también participó en el Foro Pymes Italia-América Latina, donde defendió el apoyo a las empresas como generadoras de empleo.

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La jornada concluirá en el Teatro Colón con una función del Teatro di San Carlo de Nápoles, en el marco del 2.500 aniversario de la fundación de esa ciudad.

La gira de Tajani se enmarca en la estrategia italiana de "diplomacia del crecimiento" y en las oportunidades que Roma espera que genere el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

El intercambio entre Italia y los países del Mercosur aumentó un 51 % entre 2019 y 2025 y alcanzó casi 8.000 millones de euros en el primer semestre de 2026.

Argentina y Brasil son dos de los principales mercados de América Latina para Italia y concentran buena parte de la actividad de la misión empresarial italiana.