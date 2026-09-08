Nepal lanza una campaña de vacunación contra el cólera para evitar epidemias tras riadas

"Las 102.123 dosis de vacunas contra el cólera disponibles en las reservas del Gobierno están siendo enviadas a los distritos afectados por las inundaciones", informó la Oficina del Primer Ministro en su cuenta de Facebook.

De ellas, 21.600 dosis de la vacuna oral ya han sido trasladadas en helicóptero a Rasuwa, donde está previsto que la campaña de vacunación comience el 10 de septiembre. Asimismo, 80.523 dosis están siendo enviadas por carretera a Nuwakot, donde la campaña también comenzará esta semana.

"Se vacunará a todas las personas de un año o más. La campaña se llevará a cabo como medida preventiva para evitar un posible brote de cólera en las zonas afectadas", explicó el Gobierno.

El Gobierno también prepara campañas de vacunación contra el tétanos y la difteria (Td), así como contra el sarampión y la rubéola.

La vacuna Td se administrará a los trabajadores sanitarios, miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos heridos que participan en las labores de rescate y socorro, con el fin de protegerlos contra el tétanos.

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Por su parte, el Gobierno prevé administrar la vacuna contra el sarampión y la rubéola a los niños de entre seis meses y 15 años durante las próximas dos semanas.

El Comité Nacional Asesor sobre Inmunización recomendó la administración preventiva de estas vacunas ante el riesgo de que la falta de condiciones de higiene en las zonas afectadas por las inundaciones provoque la propagación del cólera u otras epidemias en esta tragedia que por el momento ha dejado 1.358 víctimas entre cuerpos y restos recuperados mientras 5.326 personas continúan desaparecidas casi dos semanas después de la catástrofe.