Nepal pide drones submarinos y tecnología LiDAR para buscar desaparecidos tras la riada

La última relación de material requerido, actualizada este martes por el Ministerio de Exteriores, incluye además drones de gran capacidad, bombas de alto caudal, generadores portátiles y equipos especiales para trabajar dentro de túneles y grandes acumulaciones de barro.

Los drones para inspección bajo el agua se suman a una lista de tecnología que Nepal ha ido solicitando en los últimos días a medida que las búsquedas se adentran en zonas cada vez más difíciles de inspeccionar, después de que la riada destruyera carreteras y puentes, sepultara poblaciones bajo sedimentos y bloqueara túneles e instalaciones hidroeléctricas.

Entre los equipos requeridos figuran sistemas LiDAR, que mediante pulsos láser permiten realizar mediciones y representaciones tridimensionales del terreno, y radares de penetración terrestre para obtener información sobre elementos ocultos bajo determinadas superficies.

Nepal ha solicitado también bombas de gran capacidad para retirar agua y barro y equipamiento específico para operaciones en túneles, mientras los drones submarinos permitirían inspeccionar zonas cubiertas por agua sin exponer directamente a los rescatistas.

En los últimos días un equipo especial de rescate de Malasia se desplazó a Nepal con nueve drones de gran capacidad, mientras especialistas de la India, China y Corea del Sur trabajan junto al Ejército nepalí en las búsquedas dentro de centrales hidroeléctricas.

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Equipos de Emiratos Árabes Unidos y Australia participan también en el dispositivo internacional, según el último informe del Gobierno.

La petición se extiende a otras necesidades surgidas tras la catástrofe, entre ellas kits de ADN y congeladores de laboratorio para acelerar la identificación de restos humanos, material para prevenir epidemias y puentes Bailey para recuperar conexiones destruidas.

Catorce días desde de la riada, alrededor de 5.300 personas continúan desaparecidas, entre ellas unos 600 extranjeros de 35 países, mientras 13.583 han sido rescatadas, según el último balance del Gobierno.

La búsqueda continúa en zonas cubiertas por enormes acumulaciones de barro y escombros y en instalaciones hidroeléctricas todavía con acceso limitado, obligando a los equipos a recurrir a tecnología para explorar lugares a los que los rescatistas no pueden llegar.