Organización indígena de Guatemala exige un subsidio al combustible para los consumidores

"Esta marcha pacífica es por el tema del alto costo del combustible que ha estado afectando a los ciudadanos guatemaltecos y por el tema de la canasta básica. Invitamos a todas las organizaciones a que nos acompañen, esta lucha no solo es de Totonicapán y Sololá, es de todo el país", declaró Eduardo Tax, presidente de la organización, durante la jornada.

La movilización de las comunidades indígenas responde al encarecimiento constante del petróleo y sus derivados, elevando como consecuencia los productos básicos, con un precio promedio del carburante de 47,42 quetzales (7,40 dólares), el de la gasolina superior a los 44,11 quetzales (6,88 dólares) y la regular a los 41,97 quetzales (6,55 dólares).

A ello se añade la frustrada propuesta del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, de establecer un precio límite de 39 quetzales (6,08 dólares) para el galón de diésel, al no contar con apoyo en el Congreso.

Desde las primeras horas de este martes, los miembros de la organización indígena arribaron en autobuses a la capital y se concentraron en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la ciudad, para desfilar hacia la sede del Congreso y presentar sus demandas a los diputados.

El dirigente añadió que solicitaron la suspensión temporal de los impuestos al combustible o la creación de un fondo directo para los ciudadanos, y advirtió que si no obtienen una respuesta favorable del Legislativo, las asambleas comunitarias decidirán las medidas a tomar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el momento, descartan bloquear carreteras como medida de presión para solucionar el alza de los precios, pues desde la semana pasada, transportistas han obstaculizado de forma intermitente varias vías en Guatemala para presionar al Gobierno a frenar el aumento de los derivados del crudo, rechazando subsidios destinados a los importadores.

En 2023, la organización encabezó masivas jornadas de protesta en defensa de la democracia y los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo de León.