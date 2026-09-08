Roban dos obras del museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia

"Se siguen buscando dos obras de Renoir. Saludo la profesionalidad de las fuerzas del orden y de los investigadores, plenamente movilizados para recuperar este patrimonio inestimable, tan querido por los habitantes de Cagnes", dijo Masson en una declaración a la prensa divulgada también en sus redes sociales.

La alarma del museo se activó a las 05:48 hora local (03:48 GMT) y cinco minutos después la Policía Municipal ya se encontraba en el lugar, según Masson, miembro del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen.

Los dos sospechosos fueron detectados por las cámaras de videovigilancia y huyeron antes de la llegada de los agentes, dejando atrás una de las obras sustraídas. Los agentes encontraron más tarde una segunda obra abandonada en el jardín del museo.

"Frente a un comando organizado, equipado y aparentemente bien informado, la rápida actuación de nuestra Policía Municipal permitió limitar el robo en el Museo Renoir", se felicitó el alcalde.

La Policía Municipal y la Policía Nacional permanecen movilizadas en el lugar de los hechos y los autores son buscados activamente, mientras continúa la investigación, añadió.

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"Atacar el museo Renoir es atacar una parte de la historia y del patrimonio de Cagnes-sur-Mer", escribió Masson, que calificó los hechos de "particularmente graves".

El alcalde defendió además la necesidad de poner en marcha un plan de seguridad para los museos y de protección de las obras de arte de la ciudad.

"Ya había puesto en marcha las auditorías necesarias para reforzar la seguridad de los museos de la ciudad. Este robo no hace más que confirmar la urgencia de acelerar este trabajo. El Estado también debe asumir su parte de responsabilidad para proteger el patrimonio de los franceses", subrayó.

El museo, creado en 1960 e instalado en el dominio de Les Collettes, la última residencia de Renoir, alberga alrededor de una decena de pinturas originales del artista, unas 40 esculturas, además de muebles, objetos personales, fotografías y archivos.

La investigación ha sido asumida por la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada (DCOS) de la Policía.