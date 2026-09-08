Rumanía detiene a un ciudadano ruso acusado de intentar espiar bases de la OTAN

El sospechoso, vigilado desde febrero de 2026, habría intentado fotografiar y grabar centros militares y estratégicos en el país balcánico, incluidas bases y centros de comunicaciones de la OTAN, así como aviones de carga ucranianos.

"Los datos obtenidos indican un patrón de actuación similar al utilizado en territorio de Estados europeos por redes de saboteadores coordinadas por entidades de la Federación Rusa", explicó el SRI en un comunicado.

Según la inteligencia rumana, entre febrero y julio de 2026 el sospechoso vigiló y recopiló información de carácter militar, con el supuesto objetivo de cometer actos de sabotaje híbridos, siempre bajo la coordinación directa de una persona con la que mantenía contacto mediante servicios de mensajería encriptada.

El supuesto espía tomó y transmitió fotografías de equipamiento de las Fuerzas Armadas rumanas y aliadas, así como del movimiento de personal y material hacia diversas bases militares rumanas y multinacionales ubicadas en cuatro condados rumanos y en el municipio capitalino de Bucarest.

"Estos actos, por su naturaleza, pusieron en peligro la seguridad nacional", subrayaron las autoridades rumanas.

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El SRI declaró que la operación fue frustrada gracias a la cooperación con servicios de inteligencia de países aliados.

La detención de Rumanía se produce poco después de que el Gobierno de la vecina Hungría anunciara hoy la expulsión de diez empleados de la embajada rusa en Budapest por supuestas actividades de espionaje.