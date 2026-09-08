Socio de coalición del Gobierno japonés propone reforzar cooperación en defensa con Taiwán

El exlíder del JIP Nobuyuki Baba afirmó este martes en Taipéi que Japón y Taiwán deberían complementar sus capacidades y desarrollar conjuntamente tecnologías avanzadas, entre ellas las relacionadas con drones, informó la agencia taiwanesa CNA.

Baba señaló que su formación aspira a aprovechar los drones y las tecnologías espaciales para transformar ámbitos como la defensa y la logística ante los desafíos de los conflictos modernos, y agregó que el Gobierno japonés también estudia reforzar sus capacidades de autodefensa ante el aumento de las tensiones regionales y globales.

Las declaraciones se produjeron después de que Baba y otros parlamentarios del JIP se reunieran con el presidente taiwanés, Lai Ching-te, con quien abordaron las relaciones entre Japón y Taiwán, los vínculos entre Estados Unidos y China y la situación regional.

Lai expresó además su deseo de estrechar la cooperación con la coalición formada por el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y el JIP para construir una cadena de suministro "no roja", una fórmula con la que Taipéi busca reforzar la resiliencia de las cadenas productivas entre socios democráticos.

La visita se produce en medio de las fuertes tensiones entre China y Japón desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó a finales de 2025 que un eventual ataque chino contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón y justificar una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

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Pekín respondió entonces con medidas que incluyeron restricciones a las exportaciones de artículos de uso dual y minerales críticos a Japón y una recomendación a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago.

China considera a Taiwán, isla autogobernada desde 1949, como una parte inalienable de su territorio y ha advertido en repetidas ocasiones que no renunciará al uso de la fuerza para hacerse con su control.