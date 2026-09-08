Suben a seis los muertos por un deslizamiento de tierra en el sureste de China

Uno de los corrimientos se produjo hacia las 04:00 hora local del sábado (20:00 GMT del viernes) en la localidad de Gaoping, perteneciente al condado de Suichuan, después de varios días de fuertes lluvias asociadas al tifón Saudel que provocaron la muerte de cinco personas, mientras otras siete permanecen en paradero desconocido.

Las fuertes y continuas precipitaciones también provocaron deslizamientos en los municipios de Zuo'an y Tanghu, en el mismo condado, donde se reportó la muerte de una persona y la desaparición de otras dos.

El desastre en Gaoping superó los 30.000 metros cúbicos de volumen y afectó a doce viviendas, ocho de las cuales quedaron completamente destruidas, mientras que otras cuatro sufrieron daños.

El operativo experimentó un impulso la madrugada del domingo, cuando los equipos lograron reabrir por completo la carretera que conduce hasta la aldea de Mingkeng, donde se produjo este deslizamiento, lo que permitió la entrada progresiva de maquinaria de rescate.

Las labores de búsqueda continúan en el área del desastre, actualmente dividido en cuatro zonas para optimizar esfuerzos, con la movilización de 170 rescatistas para, además de encontrar a los desaparecidos, llevar a cabo tareas para reforzar los caminos y prevenir desastres secundarios.

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Fuentes locales informaron este lunes de que cerca de 200 residentes de la aldea de Mingkeng tuvieron que ser reubicados a un lugar seguro, donde reciben alimentación y atención médica, así como que 5.300 personas fueron evacuadas en todo el condado como medida preventiva ante nuevos desprendimientos.

Saudel, cuyos remanentes provocaron fuertes precipitaciones después de que el ciclón perdiera intensidad, ha dejado un total de 161.500 residentes afectados en Jiangxi, al tiempo que provocó inundaciones esta semana en la vecina provincia de Fujian, donde más de un centenar de viviendas se derrumbaron.