Trump regaló 135.000 dólares en efectivo a tres de sus asistentes en la Casa Blanca

Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris, tres jóvenes asesoras con acceso habitual al mandatario, declararon haber recibido 45.000 dólares cada una de Trump bajo el concepto de "regalo en efectivo por las fiestas", según las investigaciones de medios como el Washington Post y Politico.

Las cantidades equivalen aproximadamente al 30 % de los 150.000 dólares que cada una percibe anualmente por sus puestos en la Casa Blanca, de acuerdo con los documentos divulgados por los medios locales.

Las declaraciones financieras, publicadas por la Administración la semana pasada, identifican a Trump como la fuente de los pagos.

Harp, de 35 años, es la más conocida de las tres, debido a que se convirtió en protagonista de una polémica viral después de que el senador demócrata Jon Ossoff hiciera un comentario sobre la estrecha relación entre ambos, desatando críticas de aliados del presidente y una amplia discusión en redes y medios.

Por su parte, Martin, de 31 años, es asesora de comunicaciones y suele acompañar a Trump para grabar contenido para sus redes, mientras que Harris, de 26 años, es asistente ejecutiva del mandatario.

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Los pagos han generado polémica debido a que la ley federal dicta claras prohibiciones a los pagos complementarios al salario de empleados públicos.

De acuerdo con el Washington Post, Trump también entregó 20.000 dólares a Walt Nauta, director de operaciones del Despacho Oval, según su declaración financiera.

Nauta, que percibe un salario anual de 175.000 dólares, fue asistente personal de Trump durante su primer mandato y es uno de los colaboradores que acompañaron al presidente durante un reciente desplazamiento en Turquía relacionado con una posible amenaza de asesinato.

Los expertos consultados por el Post señalaron que no recuerdan otros casos públicos en los que un presidente estadounidense haya entregado cantidades similares de dinero en efectivo a empleados de la Casa Blanca.