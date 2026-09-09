Aerolíneas iraníes alertan que las sanciones de EEUU pueden afectar a la seguridad aérea

“Las restricciones al acceso a piezas de repuesto, equipos, tecnología y servicios técnicos necesarios para el mantenimiento de las aeronaves revisten una importancia aún mayor, dado que la seguridad de los vuelos está directamente relacionada con el acceso continuo a estos equipos y servicios especializados”, afirmó la asociación a última hora del martes en un comunicado recogido por la televisión estatal.

El ente también pidió a la comunidad internacional prestar atención a “las consecuencias humanas, técnicas y de seguridad de las sanciones impuestas a las compañías aéreas iraníes”.

Por lo que solicitó el establecimiento de “una distinción entre las medidas políticas y económicas dirigidas contra los gobiernos y aquellas que afectan directamente a la capacidad de las compañías aéreas para prestar servicios civiles a la población”.

Sobre el impacto de las sanciones a los vuelos internacionales en Irán, el director ejecutivo de la Ciudad Aeroportuaria de Imam Jomeini (en la capital Teherán), Ramin Kashef Azar, dijo este miércoles que, por el momento, los vuelos de las aerolíneas se reanudan sin problemas.

“Hasta el momento, no hemos recibido ninguna carta ni comunicación relativa a una reducción de los vuelos internacionales o a una disminución de las operaciones aéreas, y ningún país se ha puesto en contacto con nosotros al respecto”, detalló Kashef Azar en una entrevista con la agencia ILNA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EE.UU. anunció el martes sanciones contra 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación iraní, entre ellas 27 compañías aéreas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense informó en un comunicado que sanciona a estas empresas e individuos “por apoyar al sector de la aviación de Irán, el cual el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita”.

Las medidas anunciadas se enmarcan en la Operación Paria Económico, anunciada el pasado 24 de agosto y con la que Washington busca estrangular económicamente a Teherán en un momento en el que las conversaciones para cerrar el conflicto permanecen suspendidas y, a su vez, se han reiniciado los ataques militares entre ambas partes en torno al estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico.