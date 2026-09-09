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09 de septiembre de 2026 a la - 07:30

Al menos 10 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Sudán del Sur, alerta ONU

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Yuba, 9 sep (EFE).- Alrededor de 10 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Sudán del Sur, mientras que 2,5 millones siguen desplazadas internamente en el país donde el conflicto, las condiciones meteorológicas extremas, las enfermedades y la inseguridad alimentaria siguen agravando las necesidades humanitarias, según el último informe de las Naciones Unidas publicado este miércoles.

Por EFE

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) señaló en su informe de agosto que 445.000 personas se vieron desplazadas entre enero y agosto de 2026, sumándose a una población ya numerosa desarraigada por años de conflicto y emergencias recurrentes.

Las cifras también muestran que Sudán del Sur acoge a unos 654.000 refugiados, mientras que, hasta agosto, 1,4 millones de personas cruzaron la frontera desde el vecino Sudán, lo que ejerce una presión adicional sobre las comunidades y los servicios humanitarios.

La violencia intercomunitaria sigue siendo una de las principales causas de los desplazamientos, sobre todo en el estado de Warrap, donde la Comisión de Socorro y Rehabilitación informó de que más de 87.000 hogares se han visto desplazados por el conflicto intercomunitario desde julio.

La OCHA indicó que los socios humanitarios tienen previsto llevar a cabo una evaluación conjunta para verificar la cifra comunicada e identificar las necesidades prioritarias para la respuesta.

La situación humanitaria se ha visto agravada por unas precipitaciones por debajo de la media, períodos prolongados de sequía y temperaturas superiores a lo normal, lo que ha puesto en peligro los cultivos, el ganado y el suministro de agua durante la crítica temporada de siembra, que se extiende de junio a septiembre.

Estas condiciones han afectado a partes de los estados de Ecuatoria Oriental, Jonglei, Alto Nilo, Unidad, Warrap y Bahr el Ghazal del Norte.

En Ecuatoria Oriental, el rápido empeoramiento de las condiciones en Lafon, Budi, Kapoeta Este y Kapoeta Norte ha llevado a algunas comunidades a desplazarse a zonas vecinas y a cruzar la frontera hacia Kenia y Uganda.

La desnutrición es otra de las principales preocupaciones. Las cifras de la OCHA muestran que 2,2 millones de niños y 1,2 millones de mujeres embarazadas y lactantes sufrieron desnutrición durante el periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

Encuestas nutricionales recientes registraron tasas de desnutrición aguda generalizada del 36,2 % en el condado de Guit, en el estado de Unity; del 28,8 % en el condado de Akoka, en el Alto Nilo; del 23 % en la zona administrativa de Abyei, y del 21,6 % en Pibor.

Sudán del Sur también se enfrenta a un brote prolongado de cólera, con 111.621 casos y 1.722 fallecimientos registrados desde septiembre de 2024. Se han notificado al menos 1.154 casos durante las últimas cuatro semanas, y la transmisión activa se concentra en los estados de Unity y del Alto Nilo.