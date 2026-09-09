Al menos cuatro muertos y 10 heridos en explosión de almacén de armas en noroeste sirio

La Dirección de Medios de Idlib informó en un breve comunicado, reproducido por la agencia oficial de noticias siria SANA, que cuatro personas murieron y más de diez resultaron heridas en una explosión ocurrida en un almacén de municiones en la carretera de Sarmada, en la zona rural del norte de Idlib.

La explosión se produjo en unas instalaciones utilizadas para recoger armas y restos de guerra a la espera de su traslado, cerca de la localidad de Sarmada, explicó la Dirección de Medios y Comunicación del Ministerio de Defensa sirio en un comunicado difundido por la televisión oficial Al Ijbariya.

El director de la oficina de prensa de la Dirección de Salud de Idlib, Subhi Assaf, explicó a SANA que los heridos, entre los que se encuentran varios miembros del personal del Ministerio de Defensa, presentan heridas leves o moderadas.

Según la nota, equipos de emergencias y de Defensa Civil se están coordinando con las autoridades pertinentes para extinguir los incendios, asegurar el lugar y prevenir nuevas explosiones.

Desde la caída del régimen de Bachar al Asad, el nuevo Gobierno sirio inició una campaña de recogida y eliminación de armas, municiones y restos de guerra, así como el desmantelamiento de instalaciones con armamento o sustancias químicas no declaradas.