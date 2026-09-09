Amnistía celebra las sanciones británicas a los asentamientos israelíes y pide aplicarlas

"El anuncio es enormemente bienvenido", señaló la organización proderechos humanos en un comunicado, en el que valoró la prohibición del comercio con las colonias así como las medidas para impedir su financiación y el compromiso de no suministrar armas que puedan contribuir a la ocupación.

No obstante, AI advirtió de que "esto no es el final del camino" y subrayó que la prueba será que los compromisos "se apliquen y se hagan cumplir adecuadamente".

El Gobierno británico anunció el martes que vetará la entrada de productos procedentes de los asentamientos israelíes y sancionará a empresas e individuos que les presten determinados servicios, al considerar que la expansión de las colonias en la Cisjordania ocupada perjudica la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí

Otros once países, entre ellos España y Canadá, indicaron en un comunicado su intención de restringir también el comercio con los asentamientos israelíes, mientras que Israel respondió con cuatro "contramedidas" para el Reino Unido, entre ellas el cierre del consulado británico en Jerusalén Este.