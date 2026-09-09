Aramburu tenía cuatro heridas por la espalda, según el comisario de la investigación

El comisario describió hoy, ante la corte, lo que vio al llegar a la escena del crimen, en la madrugada del 19 de marzo de 2022, en una zona céntrica de la capital francesa:

"Se constató su identidad y examinamos sus heridas. Tenía dos en la parte delantera del cuerpo: en el muslo derecho y en las costillas, a la izquierda. Dimos la vuelta al cuerpo y descubrimos cuatro heridas, una de ellas en la columna vertebral", relató Gruselle, en declaraciones recogidas por el diario La Dépêche.

El testimonio del comisario Gruselle contradice las declaraciones de Loïk Le Priol, acusado de asesinato, que negó haber disparado a Aramburu por la espalda, además de debilitar su afirmación de que no actuó de forma premeditada, sino por "instinto de superviviencia".

El comisario también contó cómo el amigo de Aramburu, Shaun Hegarty, le prestó los primeros auxilios y cuáles fueron sus últimas palabras: "Llama a la policía, me voy a morir", recoge el diario.

La familia y los amigos de Aramburu abandonaron la sala del tribunal justo antes de que el comisario empezara a mostrar imágenes y fotografías de la escena del crimen y el cuerpo del exjugador argentino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gruselle comentó las imágenes de la pelea que se desató en la terraza del restaurante Mabillon entre Aramburu y Hegarty y los dos principales acusados, y explicó que el vigilante acudió rápidamente a separarlos.

Loïk Le Priol mostró entonces al vigilante un arma y un brazalete de policía, relató el comisario. El vigilante se apartó entonces, creyendo al acusado, relata La Dépêche.

En cuanto a Romain Bouvier, que minutos después disparó en cuatro ocasiones contra Aramburu, se mostraba "agresivo" cuando subió al Jeep conducido por Lyson Rochemin, la novia de Le Priol, según las imágenes mostradas por Gruselle.

Los dos exjugadores de rugby se alejaron, dando por acabado el incidente, y entraron en un hotel a pedir hielo para Hegarty, visiblemente herido. En ese momento, Le Priol pasó por delante corriendo sin verlos.

El Jeep conducido por la novia de Le Priol y en el que iba Romain Bouvier, otros dos acusados en el juicio, llegó en el momento en el que los dos amigos salían del hotel.

"Unos segundo después y no habría pasado nada", se lamentó el policía.

El arma del crimen fue localizada entre las vigas del puente del Alma sobre el río Sena, donde Lyson Rochemir, al volante del Jeep, recuperó a Le Priol.

El comisario mostró también fotos de la casa de Bouvier, donde se encontraron numerosas municiones, incluidos más de 1000 cartuchos diseminados por todo el apartamento, lo que parece contradecir su versión de este de que solo era un "coleccionista" de armas.

En la casa de Lyson Rochemir, donde Le Priol se quedaba cuando visitaba París, encontraron, según el comisario, elementos ligados a la ultraderecha y chalecos antibalas. Después constataron que estaba fichado por su pertenencia a movimientos de ultraderecha.

Aramburu, que tenía 42 años cuando murió, fue internacional argentino con los Pumas en 22 ocasiones y, como tal, formó parte de la selección que logró el bronce en el Mundial de 2007. Falleció después de ser acribillado a balazos en París en la madrugada del 19 de marzo de 2022, un crimen por el que Loïk Le Priol está acusado de asesinato y Romain Bouvier de intento de asesinato.