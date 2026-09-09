Argentina apunta a un entramado de petroleras de Israel, Reino Unido y Canadá en Malvinas

Cinco compañías están en el centro de la demanda penal presentada en los tribunales argentinos por el Gobierno de Javier Milei, que desde el jueves pasado impulsa una batería de acciones orientadas a bloquear todo intento de extraer crudo en un área del Atlántico sur que Argentina considera parte de su territorio.

"La estructura societaria evidencia que las actividades denunciadas habrían sido desarrolladas mediante un entramado de sociedades vinculadas entre sí", señala el documento judicial al que tuvo acceso EFE.

La principal es la israelí Navitas Petroleum Limited Partnership LP, cuyas acciones cotizan en la bolsa de Tel Aviv.

El portafolio de activos de la israelí incluye, además de sus intereses en Malvinas, bloques en el Golfo de México, al que Donald Trump ha denominado ahora "Golfo de América" y que Navitas ha incorporado en su sitio web.

Allí y en el estado de Texas, la israelí es socia de petroleras estadounidenses como Beacon Offshore Energy, LLOG, ExxonMobil y PO&G.

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La denuncia penal de Argentina también apunta contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd (NPDP) y contra Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), dos subsidiarias de la petrolera israelí constituidas en el Reino Unido.

Navitas Petroleum Development & Production opera y tiene un 65 % del proyecto 'offshore' Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas norte, a 220 kilómetros de las islas.

Junto a su socia en Sea Lion, la británica Rockhopper, NPDP tomó en diciembre de 2025 la decisión final de inversión en el proyecto, que entró así en fase de desarrollo, con vistas a extraer crudo a partir de 2028, lo que, de concretarse, marcará el inicio de la explotación petrolera en Malvinas.

NAPL, una de las subsidiarias de la israelí, firmó en febrero pasado un acuerdo con la petrolera canadiense JHI Associates -otra de las empresas denunciadas por Argentina- para asociarse en la exploración de PL001, un bloque petrolero vecino al proyecto Sea Lion.

Mediante ese acuerdo, NAPL compró a JHI Falkland -filial de JHI Associates- una participación del 65 % en la licencia para explorar en PL001 otorgada por el Gobierno local de Malvinas, un permiso que, al igual que el concedido para Sea Lion, Argentina tacha de "ilegal".

El proyecto Sea Lion, con una vida útil de 30 años e inversiones previstas por unos 4.000 millones de dólares, podría, de hecho, ampliarse y convertirse en un "nodo" de la cuenca Malvinas norte mediante la incorporación a su infraestructura de áreas adyacentes, en caso de que allí la exploración resulte exitosa.

Además de JHI Associates, la denuncia penal presentada por Argentina apunta a la también canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd, que en mayo pasado cerró un acuerdo para comprar JHI.

En su demanda, Argentina también va por los directivos de las compañías denunciadas. No da nombres, pero pide a la Justicia que identifique a las personas que integran los órganos de administración, representación o dirección y a cualquiera que hubiera intervenido en la adopción de decisiones para planificar, contratar y ejecutar las actividades petroleras.

Navitas está presidida por el empresario israelí Gideon Tadmor, cofundador de la petrolera y una figura destacada en el sector energético de su país.

Otras personas clave en Navitas son su director ejecutivo, el economista israelí Amit Kornhauser; el director ejecutivo de NPDP, Ian Ramsay; y el responsable del desarrollo y de la operación del proyecto Sea Lion, Gareth Bamford.