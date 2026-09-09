Burnham subraya que Gobierno británico será "implacable" en la soberanía de las Malvinas

En una sesión de preguntas parlamentarias, y en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch, Burnham repitió la postura de todos los gobiernos británicos, laboristas o conservadores, sobre la cuestión: "Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos", dijo, en alusión al último referéndum en las islas.

"Esto nunca cambiará con este Gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo", concluyó Burnham.

En 2013, un referéndum celebrado en este archipiélago del Atlántico Sur, bajo ocupación británica desde 1833, arrojó unos resultados apabullantes: un 99 % de los participantes eligieron permanecer bajo soberanía del Reino Unido. Esos resultados son desde entonces invocados por todos los Gobiernos británicos para zanjar la cuestión de la soberanía.

Burnham no citó por su nombre al presidente Javier Milei ni a Argentina, pese a que la líder conservadora sí había afirmado previamente que "no es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas (...) y tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable".

Ayer martes, una alta funcionaria británica también se expresó ante el parlamento sobre la cuestión, en un tono que trató de rebajar la tensión. Fue la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, quien dijo: "El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos".

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La cuestión de las Malvinas ha cobrado actualidad sobre todo desde el pasado viernes, cuando Milei dijo que "corren vientos favorables" al reclamo argentino sobre las islas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrara dispuesto a "revisar" la tradicional postura de su país de neutralidad en ese conflicto.

Y en esa ocasión Milei fue más lejos, pues amenazó con sanciones a las compañías extranjeras que extraigan recursos naturales -principalmente petróleo- de las islas "sin autorización argentina".