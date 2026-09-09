Condenan a 12 años de cárcel por corrupción a general ruso detenido en 2024

La vivienda y unos terrenos de Kuznetsov en la región sureña de Krasnodar, que la investigación considera como parte del soborno recibido por el general, fueron confiscados.

El resto de sus bienes permanecerán retenidos hasta que pague una multa de 25,3 millones de rublos, es decir unos 300.000 dólares.

Kuznetsov también fue despojado de su rango de teniente general en la reserva y de sus condecoraciones estatales.

El alto mando militar fue detenido en mayo de 2024, poco después del arresto del viceministro de Defensa ruso, Timur Ivanov, y la dimisión de Serguéi Shoigu como ministro de Defensa.

Después de la salia de Shoigú del ministerio, en la cartera comenzó una purga, que ha llevado al arresto y la condena de varios altos cargos militares, implicados, según las autoridades, en casos de corrupción a gran escala.