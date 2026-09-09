Conflicto entre médicos y Gobierno paraguayo continúa pese a mediación del Senado

El presidente de la Cámara de Senadores e impulsor del comité junto a otros miembros de la Mesa Directiva, el oficialista Basilio Núñez, dijo a la salida de sendos encuentros con líderes gremiales y la titular de Salud y Bienestar Social, María Teresa Barán, que la propuesta del Gobierno debe "universalizar el piso salarial" y mejorar los ingresos de todos los médicos.

En tanto que el también miembro de la comisión, el senador opositor Rafael Filizzola, rechazó el planteamiento gubernamental de subir los salarios de los galenos a través de un esquema meritocrático que, afirmó, se quiere "implementar de la noche a la mañana" y no garantiza mejores ingresos.

Tras las reuniones, trascendió que la comisión instó a Barán a emitir una resolución rechazando las renuncias de médicos ocurridas en los últimos días, y que de acuerdo al rotativo local ABC Color suman unas 446 hasta el pasado lunes.

Actualmente, un galeno del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (848 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (916 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un puesto con el Estado.

Los médicos exigen un incremento de 3 millones de guaraníes (509 dólares) que lleve la base de sus ingresos hasta los 8 millones en moneda local, o unos 1.356 dólares por mes, algo que el ministro de Economía, Óscar Lovera, ha asegurado resulta "imposible" financiar.