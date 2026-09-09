Descartan un cibertaque en disrupciones aéreas en Reino Unido con más de 200.000 afectados

El jefe de NATS, Martin Rolfe, dijo a la cadena Radio 4 que su organismo ha emprendido "una investigación muy, muy minuciosa" sobre lo ocurrido desde la tarde de ayer, pero descartó el ciberataque.

Rolfe dijo "entender la frustración" de todos los afectados y agregó que su organismo "asume completamente la responsabilidad y rendición de cuentas" por lo ocurrido, pero recordó que situaciones así se producen igualmente en otros países y que el Reino Unido sigue teniendo "una de las mejores reputaciones del mundo en su servicio de control de tráfico aéreo".

En declaraciones a la BBC, el periodista experto en tráfico aéreo Simon Calder calculó que los problemas pueden haber afectado a un cuarto de millón de usuarios que "han amanecido donde no pensaban hacerlo esta mañana", y auguró que "esto va a seguir siendo horrible hoy".

La aerolínea de bandera British Airways ha dicho que "no ha tenido otra opción" que cancelar hoy 190 vuelos por "un incidente totalmente fuera de nuestro control", en referencia a que los problemas han surgido en el sistema de tráfico aéreo y no de las aerolíneas.

En cuanto a Ryanair, su jefe de operaciones, Neal McMahon, dijo que entre ayer y hoy su aerolínea se ha visto obligada a cancelar 250 vuelos, y que los costos de estas cancelaciones para la compañía "van a ser de millones (de libras)", en declaraciones a Times Radio.

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McMahon añadió que la gravedad de lo sucedido debería hacer dimitir al jefe de NATS.

En estos momentos, y según la página FlightRadar, el aeropuerto de Heathrow es el más afectado en el Reino Unido, tanto en vuelos cancelados en las dos próximas horas (12) como en vuelos retrasados (56).