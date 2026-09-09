Egipto, Catar y Arabia Saudí condenan los ataques iraníes de esta madrugada a Jordania

A través de sendos comunicados, los ministerios de Exteriores de estos países afirmaron que los ataques constituyen "una violación flagrante de su soberanía y la integridad del territorio jordano, así como una infracción escandalosa del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas".

En este sentido, Exteriores egipcio reiteró su rechazo "categórico" a cualquier acción que amplíe el alcance del conflicto e instó "al cese inmediato de los ataques y a la priorización de los canales diplomáticos para evitar que la región se vea inmersa en una mayor inestabilidad".

Por su parte, el ministerio saudí tildó la incursión de "injustificada y flagrante", subrayando que contraviene los principios de buena vecindad y reafirmando su total respaldo a todas las medidas adoptadas por Amán para defender su territorio.

En la misma línea, Catar advirtió de que la República Islámica debe asumir la "responsabilidad legal plena por estos ataques y por todas las repercusiones y consecuencias que se deriven de ellos", apelando a un "retorno serio al camino del diálogo y las negociaciones".

Esta nueva ofensiva se produce en el marco de una rápida escalada de violencia en Oriente Medio.

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La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber atacado esta madrugada la base militar de Al Azraq en Jordania -donde hay tropas de Estados Unidos- y dos destructores estadounidenses, en represalia por bombardeos de Washington contra petroleros iraníes.

Según la fuerza militar iraní, sus operaciones también abarcaron el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico contra una decena de buques y ocho petroleros, amenazando con convertir en blanco de sus ataques a las embarcaciones de Kuwait y Baréin.

El Ejército jordano confirmó haber destruido 18 de los misiles dirigidos contra su territorio, mientras que el Comando Central militar de EE. UU. (CENTCOM) informó de la destrucción de cinco embarcaciones vinculadas a Teherán.