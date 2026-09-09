El CNI español alertó al Gobierno y Marruecos la víspera del riesgo de entrada en Ceuta

Así consta en una nota informativa de "alerta temprana" que recoge los llamamientos en redes sociales detectados por el CNI, remitida a los servicios de inteligencia marroquíes, y en las conversaciones con las autoridades del Gobierno español en Ceuta y las fuerza de seguridad (Guardia Civil), según los documentos publicados este miércoles por el Ejecutivo.

El CNI incluye algunos de los mensajes que figuran en grupos de Whatsapp y Facebook, de los que concluye la existencia "de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta tanto a nado como a través de la valla (fronteriza), aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono" en Marruecos.

Destaca la existencia de un grupo de WhatsApp nombrado 'Asalto a la valla de Ceuta' que "estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de esa ciudad norteafricana española el 30 de julio"; un grupo de Facebook con el nombre 'Ceuta Fnideq' con más de 160.000 miembros, y otro llamado 'Hraga Ceuta', con más de 22.000.

Esa nota detalla el contenido de publicaciones en la citada red social, donde se indica que "el que quiera cruzar tiene última oportunidad en la fiesta del trono a las 8 (horas, pues) las autoridades estarán distraídas con celebración y los desfiles".

En otro documento se desvelan las conversaciones por WhatsApp del CNI con las autoridades del Gobierno en Ceuta el mismo 29 de julio, cuando les informa de que en redes sociales se está haciendo un llamamiento para un asalto por la valla fronteriza y por mar el día siguiente, aprovechando la citada fiesta marroquí y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del país "estarán liados".

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En el mismo mensaje, el CNI indica que hay dos grupos diferentes en redes sociales con 180.000 seguidores en total para hacerse "una idea del alcance de la difusión", advierten los servicios españoles de inteligencia.

No obstante, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró este miércoles que "no le constan" avisos previos que reflejaran la "magnitud de la avalancha" de migrantes que entrarían en Ceuta, que fueron más de 70.000 personas en dos días, según cálculos del Gobierno, y en la que murieron 141 personas.

A su vez, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y las fuerzas de seguridad españolas comprobaron, pocas horas después de comenzar la entrada masiva de personas en Ceuta, la pasividad de los agentes marroquíes ante la "oleada migratoria".

Un informe del CIFAS fechado el mismo día 30 señala que es "muy probable" que las autoridades marroquíes "no estén favoreciendo activamente ante la oleada migratoria, pero hayan actuado hasta ahora de forma negligente y pasiva".

Según este documento, "no se puede descartar cierto nivel de descontento" en Marruecos relacionado con la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Argelia el 20 de julio, pues ambos países del Magreb están enemistados.

"Tampoco se puede descartar que Marruecos intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos", añade el documento, uno de los publicados este miércoles por el Gobierno español.

La Policía española y la Guardia Civil también detectaron pasividad de las autoridades marroquíes a partir del 30 de julio, a diferencia de la colaboración de días anteriores. "Están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza", advierte uno de sus informes.

En otro posterior, la Guardia Civil recoge un "cambio de actitud" de las fuerzas de seguridad marroquíes sobre los migrantes, "evitando" aplicar medidas de "represión" en un día como la Fiesta del Trono.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía española alertó el día 29 de "una posible relajación temporal del control fronterizo marroquí".

Ya el día 30 de julio, con la frontera desbordada por mar y tierra, describe la situación como "evento migratorio masivo" y de "riesgo de colapso extremo" con carácter "inmediato".