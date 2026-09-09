El cortejo fúnebre con el ataúd de Harald V inicia su recorrido hasta la catedral de Oslo

El féretro salió del Palacio Real a las 12.00 hora local (10.00 GMT) para iniciar el recorrido de algo más de un kilómetro hasta la catedral de la capital noruega.

Al salir del palacio el féretro, cubierto con la bandera real, sonó la primera de las 21 salvas de duelo de cañones que acompañaron en los primeros minutos del cortejo.

El cortejo está encabezado por la Policía montada, la banda de la Guardia Real, la banda de las Fuerzas Armadas, el estandarte de la Guardia con crespón de luto, la Guardia del rey y el jefe de Protocolo de la Casa Real.

Inmediatamente detrás, aparece el féretro tras un vehículo todoterreno sobre un armón de artillería flanqueado por los portadores del féretro, ayudantes de campo del rey.

Tras el féretro caminan el rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, su hermano el príncipe Sverre Magnus, y la princesa Marta Luisa, hermana mayor del nuevo monarca.

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La reina Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, cubren el recorrido en coche.

Por detrás caminan miembros de familias reales extranjeras, entre ellos los reyes de España, Felipe VI -que es uno de los padrinos de Ingrid Alexandra- y Letizia; los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, acompañados por la princesa heredera Catalina Amalia, y los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, junto con sus tres hijos.

También forman parte de la comitiva los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón; el rey Abdalá II de Jordania y la reina Rania; el Príncipe Alberto de Mónaco y Charlene; los reyes Felipe y Matilde de Bélgica; los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, y el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra, entre otros.

Entre los jefes de Estado y de Gobierno que participan en el cortejo fúnebre se encuentran los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda; de Ucrania, Volodímir Zelenski; de Chequia, Petr Pavel; de Finlandia, Alexander Stubb, además de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Les siguen el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani; el primer ministro, Jonas Gahr Støre, y la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie.

Cierran la comitiva representantes de las instituciones noruegas, gobernadores, la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe, altos cargos de la Casa Real, representantes del alto mando de las Fuerzas Armadas y, de nuevo, la Policía montada.

A lo largo del recorrido, protegido por unos 1.900 militares y decorado con banderas de Noruega cada dos metros, hay miles de ciudadanos apostados en vallas.

A su llegada a la Catedral de Oslo sobre las 13.00 hora local (11.00 GMT), comenzará la ceremonia fúnebre.

La ceremonia estará presidida por el cabeza de la Iglesia Nacional Luterana, Olav Fykse Tveit, acompañado entre otros por la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

La música tendrá un papel importante en la ceremonia. El organista de la catedral, Marcus André Berg, dirigirá la música religiosa junto con el Coro de la Catedral de Oslo, con capacidad para entre 800 y 900 personas.

Al comienzo de la ceremonia se guardará un minuto de silencio en todo el país, que comenzará y terminará con tres toques de campana.

El presidente del Parlamento y el primer ministro pronunciarán discursos en memoria del fallecido rey. También se desprende del programa que la princesa heredera Victoria de Suecia leerá una oración.

También habrá vigilias con velas a cargo de representantes de diferentes confesiones religiosas y corrientes filosóficas.

Estarán presentes la familia y los amigos más cercanos del rey Harald, además de representantes gubernamentales e invitados que representan la amplitud de la vida y la trayectoria del monarca.