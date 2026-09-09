El Ejército libanés exige parar ataques para desplegarse, tras 7.700 violaciones israelíes

"En medio de una nueva oleada de ataques generalizados y condenables contra el Líbano, la ocupación israelí ha intensificado en los últimos días sus ataques contra zonas residenciales e instituciones, causando un gran número de víctimas mortales y heridos", denunció la institución castrense en un comunicado.

La nota destacó de esta nueva escalada en el sur del Líbano el ataque israelí el pasado lunes a la localidad de Kfar Ruman, en el distrito de Nabatieh, que mató a 12 personas, entre ellas cuatro mujeres y dos niños.

La institución aseguró que, "a diferencia del cumplimiento del acuerdo por parte del Ejército, las fuerzas de ocupación israelíes no lo respetaron" y cifró en "aproximadamente 7.700 violaciones desde la firma del acuerdo marco el 26 de junio de 2026".

Señaló que estos "ataques y violaciones reiterados -en particular los más recientes- han desencadenado una nueva ola de desplazamientos desde zonas previamente designadas como seguras".

"Asimismo, confirman que el objetivo de la ocupación israelí es socavar la credibilidad del Ejército, tanto en el Líbano como ante la comunidad internacional", añadió.

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Por ello, la nota castrense sostuvo que "cesar estos ataques y violaciones es el requisito indispensable para que el Ejército complete su despliegue y lleve a cabo sus misiones de conformidad con el acuerdo marco".

El acuerdo marco entre Israel y el Líbano establece una hoja de ruta en la que, sin detallar fechas ni plazos concretos, figura la retirada gradual de las fuerzas israelíes de zonas del sur del Líbano y el despliegue progresivo del Ejército libanés en las llamadas dentro del pacto "zonas piloto", que son las que ocupó Israel durante su invasión en el sur.

Las negociaciones entre ambos países, mediadas por Estados Unidos, atraviesan una fase de estancamiento y, aunque tras la séptima ronda celebrada en Roma a comienzos de agosto Washington afirmó que ambas partes estaban "mucho más cerca" de un acuerdo definitivo, por el momento no se ha fijado fecha para una octava ronda de conversaciones.