El jefe del conglomerado surcoreano SK acepta pagar parte de su millonario divorcio

"Tenemos la intención de aceptar hasta 700.000 millones de wones (unos 523 millones de dólares) en un esfuerzo de buena voluntad para reducir el alcance del conflicto y resolverlo con prontitud, pero consideramos que cualquier cantidad superior a esa es legalmente problemática y tenemos la intención de impugnarla", afirmó la defensa legal de Chey, según Yonhap.

La disputa queda reducida así a unos 244.000 millones de wones (unos 182 millones de dólares), que ahora serán decididos por el Tribunal Supremo.

La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Seúl ordenara el pasado 24 de julio a Chey, jefe del conglomerado al que pertenece el fabricante de chips SK hynix, pagar 944.000 millones de wones (alrededor de 644 millones de dólares) a su exesposa.

El fallo forma parte de un litigio iniciado en 2017 cuya principal disputa era si las acciones de Chey en SK Inc., principal sociedad de cartera del conglomerado, debían considerarse patrimonio matrimonial.

El Tribunal Superior de Seúl determinó que tales acciones y otros títulos en poder de Chey forman parte de los bienes divisibles, al considerar que ambos cónyuges contribuyeron a su formación, conservación y aumento de valor durante el matrimonio, según un documento explicativo del fallo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chey, jefe del segundo mayor conglomerado surcoreano, y Roh, directora del centro de arte digital Art Center Nabi, se casaron en 1988 y tienen tres hijos.

En 2017, el jefe del Grupo SK solicitó una mediación de divorcio tras admitir dos años antes una relación extramatrimonial con Kim Hee-young, su actual pareja, y reconocer que ambos tenían una hija.