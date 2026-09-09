El narcotráfico se adentró en el Poder Judicial y Policía, dice presidenta de Costa Rica

“Sin el afán de ofender a nadie, pero el narcotráfico se metió hasta en los tuétanos del Poder Judicial y también en las policías del Gobierno. Hasta donde yo comprendo, para poder resolver un problema hay que reconocerlo”, declaró Fernández en su conferencia de prensa semanal.

En los últimos meses han salido a la luz casos de policías, jueces y fiscales aparentemente involucrados con grupos del narcotráfico y que habrían llevado a cabo acciones para favorecerlos.

En ocasiones anteriores Fernández ha pronunciado palabras similares que provocaron el rechazo de magistrados del Poder Judicial, en el marco de las constantes críticas que el Gobierno lanza contra ese poder y sus principales funcionarios como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, la presidenta de la Sala Tercera (casación penal), Patricia Zamora, y el fiscal general, Carlo Díaz.

La mandataria dijo que sería “bonito” que el Poder Judicial rotara jueces y fiscales en todo el país, una medida similar a la directriz que ella anunció este miércoles para implementar un sistema de rotación de los policías, con el fin de que “no tengan arraigo y no empiecen a defender intereses del narcotráfico”.

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