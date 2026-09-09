El presidente de Gambia llama a la calma tras protestas violentas por apagones eléctricos

"Tienen derecho a expresar sus opiniones con honestidad, pero no destruyamos, en nuestra frustración, lo que hemos construido con nuestras propias manos con fondos públicos. Esto empeorará la situación", dijo Barrow en un mensaje dirigido a la nación a última hora del martes que recogen este miércoles medios locales.

Barrow expresó su "profunda preocupación" por la situación que se vive en algunas zonas de Gambia, donde se han reportado hasta 48 horas seguidas sin electricidad, y la calificó de "insoportable".

"El transformador de la calle, la línea que llega a su vecindario y demás equipos nacionales les pertenecen a ustedes, el pueblo. Cuando los destruyen, aumentan el sufrimiento de quienes los rodean, y su reparación o reemplazo requerirá recursos adicionales que podrían destinarse a otros fines", incidió.

Además, afirmó que "no ha cesado" en la búsqueda de soluciones para un problema que, según el mandatario, no sólo afecta a Gambia, sino a otros países de África occidental como consecuencia de una demanda de electricidad "récord".

Esta situación se produce mientras "las principales centrales generadoras están fallando al mismo tiempo" y las condiciones climáticas reducen la producción hidroeléctrica, aunque también reconoció las "deficiencias" del sistema gambiano.

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Así, el Gobierno se encuentra en la etapa final de la instalación de una máquina generadora adicional de 24 megavatios en la Central Eléctrica de Brikama (oeste), que entrará en funcionamiento a finales de octubre de 2026, y que marcará una "gran diferencia".

Asimismo, informó sobre la adjudicación de un contrato para una planta de energía solar de 50 megavatios en la ciudad de Soma (centro) y de la creación de un Grupo de Trabajo Presidencial sobre Suministro Eléctrico.

"No les prometo nada que el Gobierno no pueda cumplir, pero nos comprometemos a que la situación del suministro eléctrico en el país mejorará para finales de octubre de 2026", añadió.

Según publicaron medios locales, la capital de Gambia, Banjul, vivió el lunes una serie de protestas generalizadas en la mayor parte de sus barrios, en los que la Policía llegó a usar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.