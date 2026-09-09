El TGUE vuelve a confirmar las sanciones de la UE a Abramovich por apoyar al Kremlin

Abramovich es también el principal accionista de la sociedad matriz de Evraz, uno de los mayores grupos rusos del sector de la siderurgia y la minería, y posee además participaciones en Norilsk Nickel, uno de los principales productores mundiales de paladio.

Se trata de sectores industriales que proporcionan grandes ingresos a Moscú, lo que motivó que el Consejo de la UE prohibiese al oligarca ruso pisar suelo comunitario y congelase sus bienes y activos que tiene en el territorio de la Unión tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Abramovich posee también las nacionalidades israelí y portuguesa, por lo que el empresario pidió la retirada de las sanciones alegando que suponen una violación de sus derechos a la libre circulación por la UE y a la libertad de empresa.

El oligarca impugnó ante el Tribunal General la inclusión y el mantenimiento de su nombre en las listas de personas y entidades afectadas por dichas medidas, aunque la Justicia europea desestimó los recursos mediante sendas sentencias dictadas en diciembre de 2023 y en septiembre de 2025.

Tras recabar las observaciones del sancionado, la UE prorrogó las medidas restrictivas adoptadas contra su persona hasta septiembre de 2025 y, posteriormente, hasta marzo de 2026.

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En consecuencia, Abramovich interpuso un recurso a la anulación de estos últimos actos y a la indemnización por el perjuicio moral que consideró haber sufrido como consecuencia de su adopción.

En esta sentencia, el TGUE desestima el argumento "según el cual las medidas controvertidas fueron adoptadas de facto por los grupos de trabajo del Consejo", al considerar que "simplemente se basó en esos trabajos para pronunciarse sobre la adopción de los actos impugnados".

Además, la Justicia europea añade que los criterios de designación que permiten la aplicación de estas medidas "son objetivos, suficientemente precisos y proporcionados" al estar dirigidos hacia agentes económicos "estrechamente vinculados" con el Kremlin y que "intervienen en sectores generadores de importantes ingresos para el Gobierno ruso".

"Ha sido la aplicación de esos criterios, teniendo en cuenta la importancia de las participaciones de capital del Sr. Abramovich, lo que ha conducido a la adopción de medidas restrictivas en su contra, y no, como él sostenía, una voluntad de instrumentalizarlo debido a su notoriedad pública”, concluyó el TGUE.

Sobre la suspensión de la libertad de circulación, el Tribunal añadió que las medidas adoptadas "respetan el contenido esencial del derecho del Sr. Abramovich a circular libremente por el territorio de los Estados miembros, en la medida en que prevén excepciones y revisiones periódicas, y son proporcionadas y adecuadas al objetivo de promover una solución pacífica de la crisis en Ucrania".

La sentencia se puede recurrir aún ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).