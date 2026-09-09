Enfermeros de Kenia suspenden su huelga tras 42 días de paro al lograr un acuerdo salarial

“Por las facultades que me confiere la constitución del sindicato y la Constitución de Kenia, declaro oficialmente levantada la huelga iniciada el pasado 29 de julio de 2026”, anunció el secretario general del KNUNM, Seth Panyako, en su cuenta de X tras una jornada de negociaciones a puertas cerradas con las autoridades provinciales.

El acuerdo pone fin a un paro de casi seis semanas que paralizó la atención en la red de hospitales públicos del país y evita una escalada mayor en la crisis sanitaria, tras la amenaza del Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Odontólogos de Kenia (KMPDU) de sumarse al paro si no se resolvía el conflicto.

El pacto alcanzado contempla un incremento combinado de 13.000 chelines kenianos (unos 89 euros) en los complementos salariales de los trabajadores, desglosado en un aumento de 8.000 chelines (unos 55 euros) en el subsidio por riesgo y de 5.000 chelines (unos 34 euros) en la asignación de uniformes.

“Gracias al esfuerzo de nuestro comité de salud, podemos confirmar que tenemos un acuerdo. Les ofrecimos un aumento en el subsidio por riesgo y otro en el de uniforme”, señaló el presidente del CoG, Ahmed Abdullahi, durante un encuentro celebrado en la sede de la Presidencia (State House).

La resolución se produjo un día después de que el KMPDU lanzara un ultimátum de siete días de huelga, al advertir de que los médicos estaban "sobrecargados" por tener que asumir las tareas propias del personal de enfermería ante la falta de plantilla en los centros de salud.

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Según estimaciones del sindicato, el conflicto laboral ya ha provocado la interrupción severa de los servicios públicos de salud en más de 22 condados kenianos.