España y Perú dan "alta prioridad" a cerrar un convenio para evitar la doble imposición

Así lo manifestaron las delegaciones de ambos países durante el undécimo Mecanismo de Consultas Políticas entre el Perú y España, celebrado el lunes en Lima, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado a última hora del martes.

La reunión estuvo liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Eric Anderson, y la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo del Gobierno de España, Susana Sumelzo.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la Asociación Estratégica Reforzada que el Perú y España mantienen desde 2015, a través de un diálogo político de alto nivel.

En este encuentro, Perú, que está enfocado en prevenir los efectos del fenómeno climático de El Niño, manifestó su interés en implementar el acuerdo técnico de cooperación con España para mejorar la gestión de riesgos de desastres y la respuesta humanitaria, "lo que fue acogido positivamente por la parte española", de acuerdo con la Cancillería peruana.

En materia de seguridad, ambas partes convinieron en la necesidad del trabajo conjunto para hacer frente al crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También hubo consenso en la posibilidad de realizar cooperación científica en materia agrícola con el fin de mitigar la problemática generada por el cadmio en los productos de agroexportación; y asimismo acordaron colaborar en materia de supercomputación.

Durante la reunión, las delegaciones de Perú y España destacaron el dinamismo de la relación económica, sustentada en un creciente intercambio comercial y en un flujo constante de inversiones mutuas.

Constataron que el acuerdo comercial de Perú con la Unión Europea (UE) ha sido un instrumento fundamental para hacer crecer el comercio con España, principal socio comercial europeo de Perú y segunda mayor fuente de inversiones a nivel global en territorio peruano.

En el sector turismo, resaltaron que España es el principal emisor europeo de visitantes al Perú, así como la complementariedad de ambos países con base en el Memorando de Entendimiento para desarrollar turismo inteligente.

Bajo ese marco, Perú presentó a España los actuales lineamientos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), encargada de promover y atraer inversiones al país, y le presentaron su cartera de proyectos en sectores estratégicos, para incentivar una mayor participación en el desarrollo de infraestructura nacional.

En el plano multilateral, las dos delegaciones ratificaron el compromiso de ambos países con el derecho internacional y la paz global.

Asimismo, Perú reiteró su respaldo a España como país anfitrión de la próxima trigésima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid en noviembre de este año.