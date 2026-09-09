Finlandia confirma que los drones caídos en primavera fueron desviados electrónicamente

Tras dar por concluida la investigación de estos incidentes, ambos organismos coincidieron en que los drones violaron la integridad territorial finlandesa, pero señalaron que no existen elementos que justifiquen iniciar un proceso penal.

Según la investigación, los cuatro vehículos aéreos no tripulados (UAV), hallados entre marzo y abril en los municipios de Kouvola, Luumäki y Parikkala, cerca de la frontera con Rusia, tenían su origen en Ucrania y formaban parte de las contramedidas de Kiev en respuesta a la guerra de agresión lanzada por Moscú.

"Los drones no tenían como objetivo Finlandia, sino que fueron desviados de su trayectoria por una fuerte interferencia del sistema GNSS detectada en el este del golfo de Finlandia en ese momento, combinada con las condiciones meteorológicas imperantes", señalaron los dos organismos en un comunicado conjunto.

La KRP y la agencia fronteriza llegaron a esta conclusión tras realizar exámenes técnicos, analizar los datos de observación e intercambiar información con las autoridades de otros países, incluidas las ucranianas, con las que colaboraron estrechamente, según el comunicado.

Los cuatro drones ucranianos hallados en territorio finlandés eran del mismo tipo y estaban fabricados para uso militar, por lo que contenían una carga explosiva que tuvo que ser neutralizada por las autoridades mediante una detonación controlada.

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Todos ellos se estrellaron en zonas rurales y no provocaron heridos ni daños materiales, aunque causaron cierta alarma entre la población finlandesa.

Los UAV ucranianos fueron encontrados poco después de que Kiev lanzase una serie de ataques con drones contra los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico.