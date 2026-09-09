Guardia Revolucionaria iraní: si EEUU ataca dos objetivos nuestros atacaremos veinte suyos

"Si el enemigo ataca dos o tres de nuestros objetivos, nosotros responderemos con contundencia atacando 20 objetivos", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, informó la agencia Mehr.

Según el militar iraní, el conflicto ha provocado por primera vez "daños estratégicos" directamente a Estados Unidos y ha afectado a la economía del país norteamericano.

El portavoz afirmó que si el enemigo quiere poner fin a esta situación debe detener completamente la guerra y renunciar a nuevas amenazas contra Irán.

Entre las condiciones planteadas por Mohebi figuran además la retirada del Ejército israelí del Líbano, el fin del bloqueo de Yemen y la liberación de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados fuera del país.

Asimismo, exigió que se ponga fin a cualquier intervención en las capacidades nucleares y de misiles de Irán.

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Hace un mes, la República Islámica presentó una lista de exigencias a Estados Unidos para proceder a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones, el pago de reparaciones de guerra y el cese de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, algo que no ha sucedido.

Irán atacó anoche dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, así como una base estadounidense en Jordania, en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

La tensión entre las partes ha escalado en torno al estrecho de Ormuz en los últimos días, con bombardeos estadounidenses contra territorio y buques iraníes y ataques de Teherán en respuesta contra objetivos y embarcaciones de Estados Unidos en Oriente Medio.

Irán bloqueó el estrecho tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto, a lo que Estados Unidos respondió imponiendo un cerco a puertos y buques iraníes.