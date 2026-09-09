Investigan por cohecho al candidato socialdemócrata a la alcaldía de Berlín

La fiscalía de Hannover (centro) confirmó a EFE que ordenó registrar dos inmuebles en Berlín y uno en Hannover en la jornada de hoy en relación con la investigación, aunque no quiso especificar qué se le imputa a Krach.

Sin embargo, fuentes citadas por varios medios, entre ellos el diario Tagesspiegel, aseguran que el político, que hasta principios de este año compaginaba sus funciones en Berlín con un cargo en la Región de Hannover, es sospechoso de cohecho.

En concreto, se investiga si Krach, que formaba parte del consejo que supervisa la gestión de diez clínicas municipales en esa región, aceptó hace tres años donativos de una empresa del sector sanitario que participaba en un procedimiento de concurso público.

En aquel entonces, el político se pronunció abiertamente a favor de una de las propuestas presentadas para construir un hospital más moderno que sustituyera al del municipio de Lehrte, aunque finalmente ésta no acabó siendo elegida.

Un portavoz de Krach rechazó "con total determinación" las alegaciones en nombre del Partido Socialdemócrata de Berlín (SPD), en declaraciones al semanario "Der Spiegel".

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"Por supuesto que cooperamos de forma integral y transparente con las autoridades investigativas para esclarecer lo antes posible la situación y refutar las acusaciones", agregó.

El próximo 20 de septiembre se celebran elecciones a la Casa de Representantes de la ciudad-estado de Berlín, gobernada actualmente por el conservador Kai Wegner, que encabeza una coalición de cristianodemócratas y socialdemócratas.

Sin embargo, según las encuestas es muy probable que esta alianza ya no vaya a lograr una mayoría suficiente para retener el control de la alcaldía, pues la candidata izquierdista Elif Eralp podría arrebatarle el primer puesto a los conservadores.

Además, la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), que el domingo pasado salió victoriosa de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt (este), gana terreno y se sitúa actualmente como tercera fuerza, por delante de los socialdemócratas.