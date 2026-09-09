Irak decidirá caso por caso el futuro de miles de presos extranjeros del Estado Islámico

Según un comunicado del Consejo Judicial Supremo iraquí, el futuro trato de esas personas fue el tema central de una reunión este miércoles entre las autoridades judiciales, militares, políticas y de los servicios de Inteligencia del país árabe para "coordinar posturas" y "formular una visión unificada sobre los detenidos y condenados extranjeros trasladados a Irak desde Siria".

En ese encuentro se decidió, según la nota, que el destino de esos presos "se abordará según cada caso de conformidad con los acuerdos y entendimientos bilaterales entre Irak y los países de origen de los condenados y detenidos, en base con la legislación iraquí y el principio de reciprocidad".

"También se acordó (en la reunión) que el Centro Nacional de Cooperación Judicial Internacional (iraquí) se encargue de examinar cualquier iniciativa u oferta presentada por esos países u organizaciones internacionales en relación con la prestación de ayuda y asistencia a Irak sobre este asunto", agregó.

La nota indicó que esa reunión se celebró después de que las autoridades iraquíes terminaran a principios de este mes de septiembre los interrogatorios de los 5.704 presos transferidos a Irak desde la vecina Siria por EE. UU. desde enero pasado, con lo que sus casos están ya listos para ser vistos por los tribunales iraquíes.

El Poder Judicial iraquí había afirmado en febrero pasado que hasta esa fecha las autoridades iraquíes identificaron a 157 menores de 18 años, cuyos expedientes fueron remitidos al Tribunal de Investigación de Menores de Karkh, que les ingresó "en centros de rehabilitación juvenil para garantizar que sean tratados conforme a los estándares legales y humanitarios correspondientes".

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Esos presos estuvieron encarcelados en prisiones en el noreste sirio controladas por la ya disuelta alianza kurdosiria Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

Esta alianza kurda, disuelta en agosto según un acuerdo con Damasco, mediado por Washington, desempeñaron un papel clave en la alianza formada por EE. UU. para luchar contra el EI en la zona, y gestionaban hasta enero pasado las principales cárceles de yihadistas y campamentos para sus familiares en el noreste sirio.