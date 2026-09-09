Irán ataca base en Jordania y amenaza a petroleros en Kuwait y Baréin

Según los guardianes, el ataque en Jordania fue en represalia por las agresiones estadounidenses que destruyeron cinco buques petroleros iraníes.

“En el marco de esta operación dirigida a castigar al agresor, se han atacado las instalaciones de mantenimiento y reparación, las zonas de preparación y los lugares de despliegue de los aviones de combate F-35, F-16 y F-15 (...) infligiendo graves daños al enemigo malintencionado”, afirmaron los guardianes, citados por la agencia estatal IRNA.

Por su parte, el ejército jordano aseguró en un comunicado que interceptó 18 de 20 misiles iraníes lanzados contra su territorio, mientras los otros dos “cayeron en áreas despobladas”.

Poco antes, el ejército ideológico de la república islámica advirtió a “todos los petroleros presentes en los puertos de Kuwait y Baréin, que acogen a estos terroristas y son cómplices de sus fechorías (...) Les advertimos que abandonen sus buques, porque serán atacados”, según IRNA.

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El intercambio de ataques marca un recrudecimiento del conflicto desatado el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán.

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Los dos bandos alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en abril que no ha frenado el intercambio de hostilidades en la región del Golfo.

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Precios del petróleo

Las hostilidades empujaron los precios del petróleo a cerca de 100 dólares el barril en comercio asiático del miércoles.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de petróleo se cotizaba a 99,31 dólares, mientras su equivalente estadounidense West Texas Intermediate alcanzaba 94,34 dólares.

El ejército estadounidense anunció el martes la destrucción de cinco buques petroleros iraníes en represalia por recientes ataques de Teherán contra un navío militar de Estados Unidos.

El Comando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom) afirmó en un comunicado que ordenó “a las tripulaciones que abandonaran las embarcaciones antes de que fueran atacadas y quedaran fuera de servicio”.

“Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros, y creo que hoy volverán a ser testigos de ello”, advirtió el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio durante una visita a Colombia.