Irán ataca dos buques y bases estadounidenses en Jordania y una decena de barcos en Ormuz

Según un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) -recogido en la agencia iraní Tasnim-, Teherán atacó la base Al Azraq, en Jordania, y dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero.

Más tarde, la CGRI indicó -en otro comunicado- que también atacó esta noche una decena de buques que intentaban atravesar "una zona prohibida" del estrecho de Ormuz con el apoyo de Estados Unidos y a ocho petroleros en aguas del Golfo Pérsico.

"El estrecho de Ormuz se encuentra bajo la fuerte y eficaz vigilancia y gestión de la fuerza naval de la CGRI", señala la nota informativa, recogida por la agencia IRNA.

Por su parte, el Ejército jordano aseguró haber destruido dieciocho misiles iraníes que se dirigían contra su país, mientras que dos más cayeron en "zonas despobladas".

Estos ataques de la república islámica son una represalia contra los bombardeos estadounidenses sobre petroleros iraníes horas antes.

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El Comando Central del ejército de EE.UU. aseguró haber destruido cinco embarcaciones vinculadas, según ellos, a la CGRI como respuesta a los ataques previos de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.

La CGRI amenazó también a los petroleros de Kuwait y Baréin, al asegurar que serían "blanco de ataques".