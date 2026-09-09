Israel da 30 días al Reino Unido para cerrar su consulado en Jerusalén

Según informó a EFE una fuente oficial israelí, los diplomáticos británicos basados en Ramala (capital de Cisjordania ocupada) deberán abandonar la zona en un plazo menor, de una semana.

El consulado general británico en Jerusalén Este, abierto en 1839, es uno de los ocho llamados 'históricos' que tienen su sede aún en esta parte de la ciudad santa, ocupada y anexionada por Israel, pero habitada mayormente por palestinos y reivindicada como capital de un futuro Estado palestino.

El del Reino Unido es el más antiguo y también tienen consulados generales en esa parte de la ciudad Francia (abierto en 1843), Bélgica (1851), España (1853), Grecia (1862), Italia (1871), Suecia (1903) y Turquía (1925).

Todos ellos tiene un estatus especial al tratarse de oficinas históricas, establecidas antes de la creación del Estado de Israel.

Estados Unidos también tenía allí un consulado, pero el presidente, Donald Trump, lo cerró en 2019, trasladando a su personal a la embajada que abrió en Jerusalén Oeste.

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El estatus de estos consulados 'históricos' está apuntalado por la resolución 181 de la ONU (el plan de partición de Palestina de 1947), que otorga un régimen especial internacional a la ciudad de Jerusalén hasta la creación de los dos Estados.

Desde estos consulados se lleva la representación diplomática de estos países en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, así como los asuntos consulares en esos territorios.

Además del cierre de este consulado general, Israel anunció el veto a la entrada al país de once diputados británicos, que se la retirará a los representantes británicos del Centro de Coordinación Cívico-Militar para Gaza (CMCC, por su siglas en inglés) y la prohibición a las autoridades británicas de entrenar a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania.