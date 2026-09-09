Israel no planea expulsiones de población de Gaza, dice su ministro de Exteriores

"No tenemos intención de expulsar a nadie de Gaza. Pueden marcharse voluntariamente si algún país está dispuesto a acogerlos, pero no obligaremos a nadie a irse", aseguró Saar en Liubliana, tras reunirse con su homólogo esloveno, Tone Kajzer, al comienzo de una visita de dos días a Eslovenia.

La semana pasada, el controvertido ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, había presentado un plan para desplazar a 1,86 millones de palestinos de la Franja en los próximos siete años.

La visita de Saar al país adriático es la primera de un responsable israelí de este nivel a Eslovenia en los últimos 16 años.

Saar y Kajzer asistirán esta tarde a la inauguración de la primera embajada de Israel en Eslovenia, a la que también está previsto que acuda el primer ministro esloveno, el conservador Janez Jansa.

Hasta ahora, las relaciones diplomáticas entre ambos países eran gestionadas por embajadores no residentes.

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Jansa, un declarado admirador del presidente de EEUU, Donald Trump, asumió el cargo en junio tras imponerse en las elecciones generales celebradas en marzo, y sustituyó al anterior Gobierno liberal, favorable a la causa palestina.

Poco después de su llegada al poder, el nuevo Ejecutivo esloveno levantó la prohibición sobre las exportaciones y el tránsito de armas hacia y desde Israel, y revirtió otras medidas adoptadas por el anterior Gobierno.

Entre ellas, anuló la declaración de persona non grata que había sido impuesta al propio Ben Gvir, al también ultraderechista Bezalel Smotrich, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Jansa también ha manifestado su intención de trasladar la embajada eslovena en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y de "congelar" el reconocimiento del Estado palestino realizado por el anterior Gobierno en 2024 junto con España e Irlanda.