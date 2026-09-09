Kaláshnikov entrega partida de misiles antiaéreos de alta precisión a cliente estatal

"Kaláshnikov entregó una nueva partida de misiles antiaéreos de alta precisión 9M333 a un cliente estatal en el marco de un contrato", señaló la corporación en Telegram.

Según el consorcio, estos misiles se utilizan en las lanzaderas antiaéreas Strela-10 y sus modificaciones, "altamente demandadas en la zona de la operación militar especial" de Rusia en Ucrania.

"Los misiles antiaéreos teledirigidos 9M333 sirven para derribar objetivos aéreos tanto de día como de noche, ya sean lanzados en caída libre o con paracaídas y en condiciones de interferencias ópticas moduladas, incluyendo drones controlados a distancia y misiles de crucero", señaló Kaláshnikov.

Indicó que el sistema de colimación automática de estos misiles cuenta con tres regímenes de trabajo: fotocontraste, infrarrojo y resistente a interferencias, "lo cual es su principal ventaja respecto a otros modelos de la misma clase".

"La velocidad media del misil es de 550 metros por segundo y puede alcanzar objetivos a alturas de 10 a 3.500 metros", indicó la corporación, al señalar que estos proyectiles corrigen automáticamente la trayectoria tras ser lanzados.

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Kaláshnikov vinculó el incremento de los contratos estatales de estos misiles en 2026 "a las magníficas recomendaciones recibidas" en el marco de la guerra en Ucrania.

"La puntualidad en las entregas de Kaláshnikov es posible gracias a una planificación precisa, una mayor capacidad de producción y la eficaz formación de su personal profesional en su propia escuela de formación industrial", aseveró la corporación, que desde 2021 suministra masivamente estos misiles al Ministerio de Defensa ruso.

A raíz del incremento de los ataques de drones ucranianos contra la infraestructura crítica de la retaguardia rusa, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto que prevé el control temporal de las empresas que no protejan eficazmente sus instalaciones.

Según el propio mandatario ruso, en la actualidad las empresas invierten decenas de miles de millones de rublos (cientos de millones de dólares) en la protección de sus instalaciones de los drones ucranianos, algo que ya muestra "resultados palpables".