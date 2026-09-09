La Eurocámara se posicionará sobre la crisis en Ceuta en su pleno de la próxima semana

Bajo el título 'Los recientes ataques híbridos e instrumentalización de migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE', el debate se celebrará el próximo martes en torno a las 13.00 horas (15.00 GMT), tras la sesión de voto.

En paralelo, cada grupo político designará a un eurodiputado que les representará en las negociaciones de la resolución conjunta del Parlamento Europeo, que se votará el jueves en torno a mediodía.

Durante su viaje de trabajo en Bruselas este martes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó que esta resolución "ponga de manifiesto de una manera clara que las fronteras de Ceuta y Melilla (ciudad autónoma española también en el norte de África) son las fronteras de España y de Europa" y que, si no se respetan esas fronteras, se deben cancelar las líneas de colaboración con el país magrebí.

En paralelo, fuentes del conservador Partido Popular (PP) español avanzaron este miércoles que mañana jueves propondrán a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que envíe una misión a Ceuta para "recabar información directa de las autoridades españolas y ceutíes, de organizaciones de la sociedad civil y de las personas afectadas sobre el terreno" sobre la entrada de migrantes.

Según el PP, la misión también quiere recabar detalles sobre "las circunstancias concretas en las que se produjo la invasión y posterior desplazamiento masivo de personas hacia la frontera", el papel de Rabat y las fuerzas marroquíes en el episodio y respecto a cuán eficaz es la cooperación entre Bruselas y Marruecos, así como qué alertas e informes tenían las autoridades españolas antes y durante la entrada.