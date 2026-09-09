La Policía de Kenia detiene a seis personas por presunto acoso de extranjeros en Nairobi

"Un grupo de aproximadamente 30 personas, que se identificaron como miembros de la comunidad empresarial de Nyamakima, presuntamente entró en negocios operados por la comunidad china en esa zona y exigió documentos comerciales y de inmigración", dijo el comandante de la Policía de Nairobi, Issa Mohamud, en declaraciones recogidas este miércoles por medios locales.

Los individuos también exigieron pagos de hasta 300.000 chelines (cerca de 2.000 euros) para permitir que sus negocios "continuaran operando".

Como resultado, los agentes detuvieron a cuatro personas y pidieron a la ciudadanía que "no se tome la justicia por su cuenta" y que "no ataquen a extranjeros basándose en su nacionalidad".

"Si sospechan de alguna infracción relacionada con inmigración, impuestos, licencias o cualquier otro asunto, denúncienlo ante la agencia gubernamental competente o ante la Policía para que podamos tomar las medidas adecuadas", añadió.

Mohamud también informó del arresto de otras dos personas por hacer comentarios que presuntamente incitaban al odio étnico, la hostilidad y la violencia contra ciudadanos burundeses y miembros de la comunidad masái de Tanzania pero que viven y trabajan en Kenia.

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Estas detenciones se producen días después de que el presidente keniano, William Ruto, anunciara la pasada semana la prohibición del comercio minorista y la venta ambulante en manos foráneas para favorecer a la población nacional.

Tras recibir numerosos críticas, esas declaraciones fueron matizadas por otros miembros del Gobierno, que este martes anunció la apertura de un plazo de 90 días para que los propietarios extranjeros regularicen su situación.

La medida surgió a raíz de un encuentro entre Ruto y comerciantes locales, que le expresaron preocupación por el aumento de ciudadanos extranjeros en negocios informales o a pequeña escala, así como por su impacto en los kenianos que dependen de estas actividades para subsistir.

Desde este lunes, la Embajada de Burundi en Nairobi registra aglomeraciones de cientos de personas que acuden a solicitar documentos de viaje y pasaportes.

El presidente de Kenia vinculó su directiva con el Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, actualmente en trámite parlamentario y que pretende crear un marco regulatorio que restrinja determinadas actividades comerciales a la población nacional e imponga una cuota mínima del 60 % de provisiones y servicios de origen local.

Los críticos de Ruto le acusan de convertir a los extranjeros en chivos expiatorios de las dificultades económicas del país antes de las elecciones generales del próximo año, en las que está previsto que busque un segundo mandato.