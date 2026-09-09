La versión de 'Las bodas de Fígaro' de Guth llega a Italia 20 años después de su estreno

La histórica puesta en escena de la obra maestra de Wolfgang Amadeus Mozart, nacida en el Festival de Salzburgo en 2006 para conmemorar el 250 aniversario del compositor, debutará en la capital italiana bajo la dirección musical del joven maestro austriaco Emmanuel Tjeknavorian.

El elenco principal estará encabezado por el barítono mexicano Germán Olvera en el rol del Conde de Almaviva, junto a las sopranos italianas Roberta Mantegna y Martina Russomanno, el bajo-barítono uruguayo Erwin Schrott y la mezzosoprano Elmina Hasan.

Las representaciones se alternarán en varias funciones (16, 18, 20 y 23 de septiembre) con un segundo reparto integrado por Vito Priante, Federica Guida, Benedetta Torre, Alessio Arduini y Cecilia Molinari.

Tras su paso por escenarios de renombre internacional, como el Teatro Real de Madrid o la Canadian Opera Company de Toronto, el montaje ofrecerá un total de ocho funciones en la capital italiana hasta el 23 de septiembre, precedido por un preestreno para jóvenes el día 13 de septiembre.

Guth, galardonado con reconocimientos como el International Opera Awards 2025 y el Musiktheaterpreis 2026, propone en su versión una lectura profundamente psicológica del clásico mozartiano.

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Ambientada a principios del siglo XX en una escenografía única concebida por Christian Schmidt, el vestíbulo de una casa burguesa dominado por una imponente escalera, la obra ahonda en las contradicciones humanas y las pasiones desbordadas mediante un laberinto visual por el que transitan los personajes.

Uno de los elementos más emblemáticos de la producción es la incorporación de Cherubim, un personaje mudo que encarna las pulsiones inconscientes y la fuerza del eros.

Esa figura ha sido interpretada de forma ininterrumpida desde su estreno en Salzburgo en 2006 por el actor, bailarín y acróbata Uli Kirsch, quien asumió el papel cuando tenía 28 años y volverá a subirse al escenario para este debut en Italia.