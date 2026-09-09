Las imágenes de Fatma Hassona, fotógrafa palestina asesinada en 2025, llegarán a España

La muestra 'La voz de Gaza', en la que trabajó la directora de cine franco-iraní Sepideh Farsi, se inaugurará el 14 de octubre, según informó este miércoles el festival en un comunicado.

Además, Farsi presentará al público español su documental franco-iraní 'Put Your Soul on Your Hand and Walk' (2025), estrenado en el Festival de Cannes ese año, en el que compartía una serie de conversaciones a través de videollamadas con Hassona en las que contaba su historia.

En el filme, Fatma Hassona narraba "la brutalidad" a la que se veían sometidos su ciudad y sus habitantes, mientras continuaba documentando la vida cotidiana en Gaza y muestra a Farsi las fotografías que va tomando, según explicó el certamen.

La fotoperiodista fue asesinada a los 25 años, justo un día después de que se estrenase el documental, cuando un misil israelí impactó en su vivienda y acabó con su vida y la de diez miembros de su familia.

Durante 18 meses, Hassouna documentó las imágenes que el conflicto dejaba a su alrededor y su trabajo fue publicado en varios medios de comunicación y expuesto en diversos países.

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La proyección de sus fotografías tendrá lugar el martes 13 de octubre, seguida de un encuentro con la directora, que con más de veinte películas ha recibido numerosos premios y menciones internacionales.