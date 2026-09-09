León XIV defiende la dignidad frente a sus "falsificaciones y manipulaciones"

"Las tres expresiones más significativas de la dignidad de la persona humana son: la inteligencia, que hace al hombre buscador insaciable de la verdad; la conciencia, por medio de la cual da unidad y sentido a la propia vida; y la libertad, que lo hace responsable de sus decisiones", dijo el pontífice ante miles de fieles en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

León XIV recordó que la dignidad humana tiene su fundamento en que cada persona ha sido creada a "imagen de Dios".

El pontífice subrayó que esa dignidad "no depende de las capacidades que posee, de las riquezas o del rol que desempeña, ni de las decisiones justas o equivocadas que toma", sino que es "un don que la precede y la excede".

"Esta dignidad está confiada a la responsabilidad de cada uno"; al mismo tiempo, exige también solidaridad y cuidado recíproco, superando las numerosas falsificaciones y manipulaciones que todavía hoy desfiguran su percepción y obstaculizan su realización", manifestó.

Ante los fieles, León XIV llamó además a afrontar las "contradicciones" que todavía "impiden la plena realización" de la dignidad humana y a superar el individualismo mediante la acogida.

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"El hombre es siempre un don que se comparte, que crece y madura al acoger a los otros, en la reciprocidad y en el servicio", expresó.