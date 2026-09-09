Llamamientos políticos en Suiza a cancelar la compra de cazas F-35 estadounidenses

Según el informe elaborado por la Comisión de Gestión del Parlamento suizo, la compra se aprobó en 2022 sin que se hubiera acordado un precio por los cazas, pese a que Berna había anunciado un umbral máximo de 6.000 millones de francos (6.370 millones de euros).

Los F-35 del fabricante estadounidense Lockheed Martin fueron los elegidos para modernizar la flota de la fuerza aérea suiza frente a las propuestas de la francesa Dassault y la también estadounidense Boeing, pero la falta de un precio fijado hace temer que la operación finalmente supere en mucho la cifra inicialmente prevista.

Tras la publicación del informe, políticos de izquierda y derecha han criticado duramente el acuerdo, incluidos parlamentarios de la formación conservadora UDC, parte de la coalición gobernante.

Uno de ellos, Jean-Luc Addor, considera que "las cartas estaban marcadas desde el principio a favor del F-35" y hay que depurar responsabilidades, según señala RTS.

Carlo Sommaruga, parlamentario del Partido Socialista, también en la coalición de Gobierno, ha ido más allá y en declaraciones a la televisión suiza ha pedido detener la operación de compra de los F-35 y negociar futuras adquisiciones "en Europa y no con socios que no son fiables", en alusión a Estados Unidos.

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En similares términos se ha manifestado la diputada del Partido Liberal Radical Simone de Montmollin, quien subrayó que "el mundo ha cambiado desde 2022 y los socios ya no son los que imaginábamos que serían".

Los 36 cazas reemplazarían a veintiséis F-5 Tiger y treinta F/A-18, también de fabricación estadounidense y modelos ya algo obsoletos en el panorama militar global, ya que fueron diseñados en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado.