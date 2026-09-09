Los autobuses de Londres contarán con aire acondicionado para sus chóferes tras una huelga

Así lo establece un acuerdo firmado este miércoles entre la alcaldía de la ciudad y el sindicato mayoritario, después de que los chóferes de una de las compañías subsidiarias se declararan en huelga precisamente por las penosas condiciones sufridas por sus afiliados durante las olas de calor, que cada año son más largas y más abundantes.

Según la empresa municipal Transport for London (TFL), que gestiona la red de metro y la de autobuses urbanos, hay casi 9.000 autobuses circulando por las calles de Londres, y cubren cerca de 700 rutas distintas en una ciudad muy extendida, para dar servicio, en un día laborable, a unos 5 millones de pasajeros.

El aire acondicionado era hasta ahora inexistente en la red de autobuses, y en la mayor parte de líneas de metro (tampoco en las estaciones), en un país que está sufriendo, como todos los de Europa, un progresivo calentamiento atribuido al cambio climático.

El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, que quiso estar presente en la firma del acuerdo, dijo: "Esto para mi es personal -en alusión a que su padre fue durante más de 20 años chófer de la TFL-. Yo sé cuán vital es el duro trabajo de los conductores de autobús para mantener a la ciudad en movimiento sin parar".