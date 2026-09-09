Nepal reabre escuelas dos semanas después de la riada con 600 menores aún desaparecidos

En Bidur, uno de los municipios afectados del distrito de Nuwakot, las escuelas retomaron este miércoles las clases después de permanecer cerradas desde el 26 de agosto, cuando una avalancha de hielo, agua y rocas arrasó amplias zonas del norte y centro del país.

El municipio decidió reanudar las clases tanto en los centros públicos como privados, con la excepción de una escuela que quedó completamente destruida por la riada.

"Los niños de las zonas afectadas pueden acudir al colegio que les resulte más conveniente", explicó a EFE la vicealcaldesa de Bidur, Prabha Bogati.

"No deben preocuparse si no tienen uniforme escolar. Los centros harán los arreglos necesarios para garantizar que puedan asistir a clase", añadió.

Antes del desastre, Bidur contaba con 79 centros educativos, 54 públicos y 25 privados. El municipio ha enviado una circular a todos los centros para que reanuden las clases regulares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según funcionarios municipales, tres escuelas públicas y dos privadas resultaron destruidas por la riada en Nuwakot.

En total, 23 centros educativos de los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading resultaron afectados por el desastre, con más de 7.000 alumnos matriculados, según datos gubernamentales.

Alrededor de 600 menores continúan sin ser localizados dos semanas después de la catástrofe, dentro de las más de 5.000 personas que las autoridades nepalíes mantienen en sus registros de desaparecidos.

El ministro de Energía, Recursos Hídricos y Riego, Biraj Bhakta Shrestha, informó de que el suministro eléctrico ha sido recuperado en alrededor del 95 % de las áreas afectadas de Nuwakot y en el 83 % de Rasuwa.

En las comunidades donde todavía no ha regresado la electricidad, las autoridades preparan la distribución de sistemas solares de dos kilovatios para los refugios comunitarios y equipos individuales para los hogares, según el ministro.