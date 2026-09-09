Pezeshkian se reunirá con Modi por segunda vez en menos de dos semanas, al margen de BRICS

Si bien no se conocen detalles de la agenda, ambos mandatarios discutieron la guerra y su impacto sobre la navegación y el comercio durante un encuentro bilateral el pasado 31 de agosto en Biskek, al margen de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

La India afronta presiones sobre su seguridad energética y su transporte marítimo por las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

En aquella reunión, Modi expresó "su preocupación por la escalada de tensiones en la región y reiteró la postura constante de la India de que todas las cuestiones deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia", según un comunicado de la Cancillería india.

"Al hacer un llamamiento a la protección de la libertad de navegación y de comercio, (Modi) hizo hincapié en que los civiles y las infraestructuras civiles, incluidos el transporte marítimo comercial y los marineros, no deben sufrir ningún daño bajo ninguna circunstancia", aseguró el comunicado.

Por su parte, Modi afirmó en X que la India busca ampliar y diversificar el comercio con Irán en el futuro.

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Hasta el momento, el primer ministro indio tiene confirmada otra reunión bilateral el viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien también acudirá a la cumbre de los BRICS.

Además de Pezeshkian y Putin, se espera la llegada a Nueva Delhi del presidente chino, Xi Jinping.

En cambio, se prevé la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La 18.ª Cumbre de los BRICS se celebrará en la capital india los días 12 y 13 de septiembre bajo el lema "Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad".